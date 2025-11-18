Для кузбасского хозяйства проведен профилактический визит в области семеноводства

13 ноября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке, в отношении кузбасского предприятия ООО «Агрофирма», осуществляющего выращивание зерновых и зернобобовых культур в Кемеровском районе Кемеровской области-Кузбасса.

Сельхозтоваропроизводитель проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений и принадлежащих объектам контроля в области семеноводства.

Кроме того, хозяйствующему субъекту разъяснены критерии рисков и даны разъяснения об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства проведена консультация по вопросу работы во ФГИС «Семеноводство» и разъяснены требования Федерального закона от 30.12.2021 года №454-ФЗ «О семеноводстве». Данная система обеспечивает получение актуальных сведений в сфере семеноводства в режиме реального времени. В частности, об охраняемых селекционных достижениях (сортах, гибридах), о наличии и качестве семян агрокультур, произведенных в России, а также завезенных в страну из-за рубежа.