Для кузбасского предпринимателя проведен профилактический визит в области карантина растений

24 октября 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор» в отношении кузбасского предпринимателя Джабиева И.В., осуществляющего выращивание зерновых и зернобобовых культур в селе Раздолье Топкинского района Кемеровской области-Кузбасса.

Хозяйствующий субъект был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Также в ходе мероприятия представителем ведомства даны рекомендации по соблюдению обязательных требований в области карантина растений, регламентированные Федеральным законом от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений», приказом Минсельхоза России от 28 июля 2020 № 425 «Об утверждении порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме».