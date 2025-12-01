До завершения срока подачи уведомлений о работе с побочными продуктами животноводства на 2026 года остался один месяц

Специалисты Россельхознадзора напоминают, что до 31 декабря 2025 года – окончательной даты, когда можно на 2026 год подать уведомление о признании навоза, помета, подстилки и образуемых стоков побочными продуктами животноводства, остался один месяц.

Данное требование действует на территории Российской Федерации с 1 марта 2023 года в рамках Федерального закона от 14.07.2022 №248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно документу, хозяйствующий субъект самостоятельно принимает решение о признании навоза и помета побочными продуктами животноводства (далее – ППЖ), которые могут использоваться как непосредственно в хозяйстве, так и реализовываться для повышения плодородия почвы.

Таким образом, юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые производят сельскохозяйственную продукцию, обязаны вести учет побочных продуктов отдельно от учета основной продукции и отходов. Для этого необходимо в обязательном порядке направить уведомление в адрес территориального органа Россельхознадзора об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к ППЖ.

Уведомление должно содержать информацию о принятом решении, объемах ППЖ, дате их образования, планируемых сроках использования или передачи иным лицам, а также результатах такого использования или передачи.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что с учетом анализа уведомлений, поступавших в прошлом году, в числе основных отклонений при их заполнении были зафиксированы следующие, наиболее значимые и требующие учета при заполнении хозяйствующими субъектами в текущем году:

— отсутствие указания года, на который подается уведомление;

— наличие незаполненных граф;

— отсутствие конкретного адреса, где размещается площадка, или ориентира, позволяющего идентифицировать место на территории населенного пункта;

— неразборчивое, нечитаемое заполнение граф.

В этой связи обращаем внимание, что в отношении уведомлений, не соответствующих по форме и содержанию, будет приниматься решение о возврате на доработку, так как они не подлежат учету в дальнейшей работе.

Ранее Россельхознадзор также напомнил о необходимости своевременного направления уведомлений о побочных продуктах животноводства. Это поможет вести корректный учет фактических объемов ППЖ.