Еда на ночь грозит проблемами со здоровьем ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Алексей Близнюк предупреждает, что привычка ужинать поздно вечером способствует перееданию, развитию пищевой зависимости и набору лишних килограммов. Особенно Алексей Анатольевич хочет заостроить внимание на этой проблеме в преддверии скорых новогодних праздников. Прием пищи, да еще и не слишком здоровой, перед сном создает значительный дискомфорт для органов пищеварения, которым приходится работать в ночные часы. Особенно нежелательно нагружать желудочно-кишечный тракт в промежуток с 11 часов вечера до 6-ти утра.

"Ночью поджелудочная железа работает с минимальной интенсивностью — съеденное не сможет перевариться как следует, что в итоге приведет к дефициту питательных веществ, витаминов и ценных микроэлементов, рассказывает врач-гастроэнтеролог. - Нарушается также работа выделительной системы. Возникают трудности с засыпанием, в результате чего накапливается хроническая усталость, развиваются и обостряются хронические заболевания".

В числе рекомендаций специалиста - на ужин лучше отказаться от тяжелой пищи, жареного, соленого, быстрых углеводов. Например, красное мясо, жирная рыба — еда достаточно сложная для переваривания. Такие блюда лучше употреблять в обед. Исключить из вечернего приема пищи также рекомендовано оливковое, льняное и другие растительные масла. Они, конечно, полезны, но слишком калорийны для позднего ужина.

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).