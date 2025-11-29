Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Еда на ночь грозит проблемами со здоровьем ЖКТ

Врач-гастроэнтеролог гастроэнтерологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Алексей Близнюк предупреждает, что привычка ужинать поздно вечером способствует перееданию, развитию пищевой зависимости и набору лишних килограммов. Особенно Алексей Анатольевич хочет заостроить внимание на этой проблеме в преддверии скорых новогодних праздников. Прием пищи, да еще и не слишком здоровой, перед сном создает значительный дискомфорт для органов пищеварения, которым приходится работать в ночные часы. Особенно нежелательно нагружать желудочно-кишечный тракт в промежуток с 11 часов вечера до 6-ти утра.

"Ночью поджелудочная железа работает с минимальной интенсивностью — съеденное не сможет перевариться как следует, что в итоге приведет к дефициту питательных веществ, витаминов и ценных микроэлементов, рассказывает врач-гастроэнтеролог. - Нарушается также работа выделительной системы. Возникают трудности с засыпанием, в результате чего накапливается хроническая усталость, развиваются и обостряются хронические заболевания". 

В числе рекомендаций специалиста - на ужин лучше отказаться от тяжелой пищи, жареного, соленого, быстрых углеводов. Например, красное мясо, жирная рыба — еда достаточно сложная для переваривания. Такие блюда лучше употреблять в обед. Исключить из вечернего приема пищи также рекомендовано оливковое, льняное и другие растительные масла. Они, конечно, полезны, но слишком калорийны для позднего ужина. 

Пресс-служба НГКБ № 1 (фото).

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/11/2025
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus