Из Кузбасса отправили 18 тонн гуманитарного груза бойцам СВО

в зону проведения специальной военной операции отправили фуру с гуманитарной помощью. Груз собран по инициативе Народного фронта Кузбасса при поддержке волонтерских организаций «Родные Святыни», «Za Наших», а также АО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».

Для транспортировки личного состава, грузов и оперативной помощи отправили два автомобиля ГАЗель; два мотоцикла для мобильных задач и разведки; строительные материалы для обустройства быта и укрепления позиций; медицинские принадлежности и медикаменты.

Также партия груза включает в себя комплекты автоинструментов для механиков, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии, а также полевые печи и термочехлы для защиты личного состава в сложных погодных условиях.

Вся партия гуманитарной помощи общим весом 18 тонн будет направлена бойцам. Ожидается, что наши земляки на передовой получат ее через неделю. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса 

17/09/2025
