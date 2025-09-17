Из Кузбасса отправили 18 тонн гуманитарного груза бойцам СВО

в зону проведения специальной военной операции отправили фуру с гуманитарной помощью. Груз собран по инициативе Народного фронта Кузбасса при поддержке волонтерских организаций «Родные Святыни», «Za Наших», а также АО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».



Для транспортировки личного состава, грузов и оперативной помощи отправили два автомобиля ГАЗель; два мотоцикла для мобильных задач и разведки; строительные материалы для обустройства быта и укрепления позиций; медицинские принадлежности и медикаменты.



Также партия груза включает в себя комплекты автоинструментов для механиков, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии, а также полевые печи и термочехлы для защиты личного состава в сложных погодных условиях.



Вся партия гуманитарной помощи общим весом 18 тонн будет направлена бойцам. Ожидается, что наши земляки на передовой получат ее через неделю. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса