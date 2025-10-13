Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора экспортировано почти 11 тыс. т рапса в Республику Беларусь

С начала 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 162 фитосанитарных сертификата для отгрузки рапса из Кемеровской области – Кузбасса в Республику Беларусь. Общий экспортный объем составил 10 985,14  т.

Так, одной из свежих партий 2 октября стала отгрузка с территории Топкинского района Кемеровской области — Кузбасса 560 т рапса нового урожая.

При досмотре продукции были отобраны и исследованы образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества. Результаты лабораторных экспертиз Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили отсутствие карантинных объектов в зернобобовой продукции, а также соответствие показателей качества и безопасности требованиям Беларуссии.

По итогам досмотра и лабораторных заключений владельцу продукции были оформлены фитосанитарные сертификаты для организации дальнейшего экспорта.

 

Фото: Россельхознадзор

kuzbassnews.ru
13/10/2025
