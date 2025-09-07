Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Из Кузбасса в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Полезные в быту и бою вещи, продукты и технику для бойцов собрали жители Новокузнецкого округа.

В составе груза — необходимая техника, продукты питания длительного хранения, лекарства, средства личной гигиены, теплое белье, носки, перчатки и другие вещи. Все это собрали волонтеры, ветераны и жители округа, неравнодушные к судьбам наших защитников.

В воинские части Донецка, Горловки и Луганска будут переданы автомобиль УАЗ, два пикапа и мотоцикл. Транспорт предоставлен кузбасским отделением Союза добровольцев Донбасса.

Помимо этого, на фронт отправлены сделанные руками добровольцев округа маскировочные сети, которые уже доказали свою эффективность на передовой, и окопные свечи, помогающие бойцам в полевых условиях. Теплые слова поддержки бойцам передали и дети Новокузнецкого округа — «за ленточку» отправлены их письма и рисунки.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
kuzbassnews.ru
07/09/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus