Из Кузбасса в зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Полезные в быту и бою вещи, продукты и технику для бойцов собрали жители Новокузнецкого округа.



В составе груза — необходимая техника, продукты питания длительного хранения, лекарства, средства личной гигиены, теплое белье, носки, перчатки и другие вещи. Все это собрали волонтеры, ветераны и жители округа, неравнодушные к судьбам наших защитников.



В воинские части Донецка, Горловки и Луганска будут переданы автомобиль УАЗ, два пикапа и мотоцикл. Транспорт предоставлен кузбасским отделением Союза добровольцев Донбасса.



Помимо этого, на фронт отправлены сделанные руками добровольцев округа маскировочные сети, которые уже доказали свою эффективность на передовой, и окопные свечи, помогающие бойцам в полевых условиях. Теплые слова поддержки бойцам передали и дети Новокузнецкого округа — «за ленточку» отправлены их письма и рисунки.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса