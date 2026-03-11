Как защититься от заражения гепатитом С

Гепатит C — это вирусное инфекционное заболевание, провоцирующее воспаление печени, в результате которого орган постепенно теряет способность выполнять свои функции: фильтровать кровь, усваивать питательные вещества и бороться с инфекциями.

Коварность гепатита С в том, что заболевание не имеет специфических симптомов, рассказала Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. У человека может быть повышенная утомляемость, но он не воспринимает это всерьез и не обращается за медицинской помощью. Вирус выявляется случайно при анализе крови на антитела к нему, например, при подготовке к госпитализации. Поэтому многие люди, которые, которые не проходили обследование, могут быть инфицированы, но не подозревают об этом. Только 15-30% случаев заражения излечиваются самостоятельно, у остальных 70-85% болезнь переходит в хроническую форму и может приводить к серьезным осложнениям.

Как защитить себя от заражения гепатитом С:

• Не употребляйте инъекционные наркотики

Выбирайте медицинские организации, косметические и тату-салоны, в которых тщательно стерилизуют инструменты

• Не используйте многоразовые иглы (например, для введения медицинских препаратов или измерения уровня сахара в крови)

• Не давайте другим людям предметы личной гигиены — бритвы, расчёски, зубные щётки, маникюрные принадлежности

• Практикуйте безопасный секс (барьерные методы контрацепции, постоянный половой партнер)

• Регулярно проходите скрининг на вирус гепатита С.

Вакцины против гепатита С пока не существует, потому что вирус быстро мутирует и имеет большое количество генотипов. Без своевременного лечения хроническая форма вирусного гепатита С приводит к опасным для жизни состояниям. Большое значение для избавления от неприятных симптомов имеет образ жизни. Важно поддерживаться правильного питания, давать телу посильную физическую нагрузку. Алкоголь ускоряет процесс разрушения печени, поэтому его рекомендуется исключить. Следует отказаться от того, что негативно сказывается на состоянии печени: жирного, жареного, копченого, а также газированных напитков, кислых ягод, фруктов и овощей, черного кофе. Питаться дробно, небольшими порциями. При обострениях заболевания ограничения будут более жесткие, чтобы уменьшить раздражение тканей ЖКТ и тем самым снизить выраженность воспаления.

Фото предоставлено КЦОЗиМП