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Кинолог Росгвардии с напарницей Терри выступил на III Кузбасском фестивале «Книжная площадь»

В рамках III Кузбасского фестиваля «Книжная площадь», который проходил у Театра драмы Кузбасса, состоялось выступление кинолога ОМОН «Оберег» и его верной четвероногой напарницы — служебной собаки по кличке Терри.

На тематической площадке фестиваля боец спецназа поделился с участниками уникальными подробностями своей службы. Он рассказал о сложностях и особенностях применения служебной собаки, специализирующейся на минно-розыскной деятельности, а также о боевом пути и неповторимом характере Терри. Особое внимание было уделено индивидуальному подходу к работе с четвероногой «сотрудницей».

Выступление вызвало огромный интерес у участников мероприятия, и в завершение некоторые из них не смогли удержаться от желания сфотографироваться с кинологом и его напарницей.

III Кузбасский фестиваль «Книжная площадь», завершившийся накануне, продлился три дня. Жители и гости Кемерово смогли принять участие в многочисленных творческих мероприятиях, встретиться с писателями и поэтами из 25 регионов России, а также погрузиться в увлекательный мир литературы и культуры.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
03/09/2024
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