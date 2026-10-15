Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«Южный Кузбасс» передал музею-заповеднику «Красная горка» погрузочную машину 2ПНБ2

Компания «Южный Кузбасс» передала в дар музею-заповеднику «Красная Горка» погрузочную машину 2ПНБ2, которая использовалась при проведении подземных выработок. Техника станет частью будущей экспозиции, посвящённой шахтёрскому труду и истории освоения Кузнецкого угольного бассейна.

Для музея было решено подобрать технику на шахте имени В.И. Ленина – орденоносном первенце междуреченской угольной промышленности и одном из старейших предприятий отрасли. Выбор пал на погрузочную машину 2ПНБ2, эксплуатировавшуюся на предприятии более 30 лет. Совсем недавно она работала в подготовительном забое с использованием буровзрывного способа проходки для перегрузки горной массы.

Перед передачей в музей технику привели в экспозиционное состояние. В ремонтном цехе шахты машину полностью разобрали, очистили детали от угольной пыли и отработанных материалов, заново покрасили и собрали. Подготовка заняла около месяца. В результате 2ПНБ2 передана музею в состоянии, близком к заводскому: с отшлифованными поверхностями, без видимых дефектов и в фирменной окраске.

Машина уже доставлена на территорию музея-заповедника «Красная Горка». В дальнейшем для её размещения будет разработан специальный проект. Планируется, что техника войдёт в открытую экспозицию, посвящённую оборудованию кузбасских угледобытчиков.

«Эта машина – часть истории нашей прославленной шахты и полноценный участник больших трудовых свершений. Она помогла пройти десятки километров выработок и обеспечить добычу угля на сложных участках. Передавая её музею-заповеднику “Красная Горка”, мы сохраняем память о людях, технике и традициях угледобычи для новых поколений», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

Культура
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
15/10/2026
Культура
Экономика
Междуреченск
Мыски
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus