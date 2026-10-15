«Южный Кузбасс» передал музею-заповеднику «Красная горка» погрузочную машину 2ПНБ2

Компания «Южный Кузбасс» передала в дар музею-заповеднику «Красная Горка» погрузочную машину 2ПНБ2, которая использовалась при проведении подземных выработок. Техника станет частью будущей экспозиции, посвящённой шахтёрскому труду и истории освоения Кузнецкого угольного бассейна.

Для музея было решено подобрать технику на шахте имени В.И. Ленина – орденоносном первенце междуреченской угольной промышленности и одном из старейших предприятий отрасли. Выбор пал на погрузочную машину 2ПНБ2, эксплуатировавшуюся на предприятии более 30 лет. Совсем недавно она работала в подготовительном забое с использованием буровзрывного способа проходки для перегрузки горной массы.

Перед передачей в музей технику привели в экспозиционное состояние. В ремонтном цехе шахты машину полностью разобрали, очистили детали от угольной пыли и отработанных материалов, заново покрасили и собрали. Подготовка заняла около месяца. В результате 2ПНБ2 передана музею в состоянии, близком к заводскому: с отшлифованными поверхностями, без видимых дефектов и в фирменной окраске.

Машина уже доставлена на территорию музея-заповедника «Красная Горка». В дальнейшем для её размещения будет разработан специальный проект. Планируется, что техника войдёт в открытую экспозицию, посвящённую оборудованию кузбасских угледобытчиков.

«Эта машина – часть истории нашей прославленной шахты и полноценный участник больших трудовых свершений. Она помогла пройти десятки километров выработок и обеспечить добычу угля на сложных участках. Передавая её музею-заповеднику “Красная Горка”, мы сохраняем память о людях, технике и традициях угледобычи для новых поколений», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»