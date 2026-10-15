Россельхознадзор зафиксировал неисполнение предписания по использованию сельхозземель в Новокузнецком округе 

Проверка использования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса и находящегося в собственности у физического лица, была проведена инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в ноябре 2025 года.

По результатам выездного обследования ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений, а именно: об обработке доступным агротехническим способом земельного участка на общей площади 7 га до 1 августа 2026 года.

7 октября 2026 года инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел наблюдение за соблюдением обязательных требований на данном участке с целью оценки исполнения предписания.

По данным мероприятия установлено, что земельный участок зарос сорной многолетней травянистой и древесно-кустарниковой растительностью (береза, ивняк, сосна высотой не менее 2м.), не может использоваться в сельскохозяйственном производстве без проведения культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участка в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. Мероприятия по предупреждению и пресечению зарастания сорной травянистой и древесной растительностью не выполняются.



Таким образом, деятельность, связанная с сельскохозяйственным использованием, на земельном участке не осуществляется, что является нарушением обязательных требований земельного законодательства России.

7 октября 2026 года в адрес собственника участка — физического лица — ведомство выдало новое предписание об устранении до 1 октября 2027 года выявленных нарушений требований земельного законодательства и необходимости провести мелиоративные мероприятия (культуртехническая мелиорация) по расчистке земель от сорной и древесной растительности, по вовлечению земельного участка в сельскохозяйственный оборот путем проведения агротехнических мероприятий.

Россельхознадзор продолжает контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения и исполнением предписаний, направленных на сохранение плодородия почв и недопущение выбытия сельхозугодий из оборота.