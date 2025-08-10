Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кластер информационных технологий создадут в Новокузнецке

Идея создания сообщества IT-специалистов для эффективного развития отрасли в регионе возникла на Форуме креативных индустрий в мае. Планируется, что кластер будет работать на площадке «Точки кипения» в Новокузнецке.

С инициативой выступила новокузнецкая компания «Кубит», разрабатывающая цифровые решения для промышленных предприятий — резидент Кузбасского технопарка и участник Сколково. В режиме живого диалога более 60 лидеров цифровой индустрии — руководители и сотрудники ведущих IT-компаний города, представители вузов и промышленных предприятий региона обсудили интеграцию цифровых решений в промышленность Кузбасса, подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей; создание экосистемы для стартапов и IT-предпринимателей.

В частности, чтобы ускорить внедрение инновационных решений, планируется создать платформу для коммуникации и взаимодействия IT-компаний и корпораций. Также предлагается разработать новые практико-ориентированные программы обучения студентов под конкретные должности и компании, чтобы сократить разрыв между образованием и запросами рынка.

Планируется провести стратегическую сессию по структурированию IT-кластера и взаимодействию с вузами, институтами поддержки и корпоративными заказчиками.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

10/08/2025
