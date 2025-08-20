Кузбасс будет взаимодействовать с Китаем в сфере сельского хозяйства

Представители Научно-образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс — Донбасс», сельскохозяйственных предприятий Кузбасса и китайской компании Beijing Ruoxi Trading Co., Ltd — дочерней структуры Китайской национальной зерновой корпорации провели в Кемерове деловую встречу, посвященную развитию сотрудничества. Стороны обсудили обмен технологиями и развитие экспортно-импортных операций.

Китайская сторона отметила высокое качество кузбасской сельхозпродукции и выразила готовность к долгосрочному сотрудничеству в области закупок зерновых и технических культур.



Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве. Документ предусматривает совместные проекты предприятий Китая и Кузбасса в области сельского хозяйства. В ближайшее время будут определены объемы потребности в кузбасской сельхозпродукции, предложения по логистике и срокам поставок.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса