Кузбасс будет взаимодействовать с Китаем в сфере сельского хозяйства

Представители Научно-образовательного центра (НОЦ) «Кузбасс — Донбасс», сельскохозяйственных предприятий Кузбасса и китайской компании Beijing Ruoxi Trading Co., Ltd — дочерней структуры Китайской национальной зерновой корпорации провели в Кемерове деловую встречу, посвященную развитию сотрудничества. Стороны обсудили обмен технологиями и развитие экспортно-импортных операций.

Китайская сторона отметила высокое качество кузбасской сельхозпродукции и выразила готовность к долгосрочному сотрудничеству в области закупок зерновых и технических культур.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве. Документ предусматривает совместные проекты предприятий Китая и Кузбасса в области сельского хозяйства. В ближайшее время будут определены объемы потребности в кузбасской сельхозпродукции, предложения по логистике и срокам поставок.

 Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
20/08/2025
