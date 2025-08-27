Кузбасс получит 5,3 млрд рублей на развитие инфраструктуры

Вице-премьер Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин согласовал заявку Кузбасса на получение казначейского инфраструктурного кредита в размере 5,3 млрд рублей.

«Мы сделали еще один шаг в реализации программы казначейских инфраструктурных кредитов — только что одобрили новое распределение средств для регионов. Это проекты модернизации ЖКХ, а также работа по комплексному развитию Дальнего Востока и Арктики. В сумме более 41 млрд рублей, которые пойдут на улучшение качества жизни людей в 19 регионах. Работы впереди предстоит много, задачи стоят масштабные, и терять темпы работ нельзя. От оперативности региональных команд теперь зависит, как быстро люди увидят конкретные результаты этой работы», — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Кредиты будут направлены на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры. Условия кредитования — льготные: 3% годовых на срок до 15 лет.

«Кузбасс ценит поддержку, которую нам оказывает федеральный центр. Решение по выделению льготного кредита для развития инфраструктуры региона стало еще одним результатом нашей совместной работы», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Куратором программы выступает Минстрой России, оператором — Фонд развития территорий, который обеспечивает контроль за реализацией проектов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса