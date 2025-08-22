Кузбасс присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино — 2025»

23 августа Кузбасс станет участником юбилейной X Всероссийской акции «Ночь кино — 2025». Для жителей и гостей будут организованы бесплатные показы кассовых отечественных кинофильмов, мастер-классы, концерты и викторины. В этот день в регионе будет работать 131 площадка — кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки.



Среди новинок, которые будут показаны, — фильм «Группа крови» режиссера Максима Бриуса. Картина посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сюжет разворачивается в ноябре 1943 года и рассказывает о детях-сиротах, оказавшихся в фашистском лагере в Вырице, которые находят в себе силы и смелость противостоять врагу и бежать.



Также зрители смогут увидеть киноленту «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина и фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова.



Кроме того, в рамках акции пройдут интерактивные мероприятия. В Кемерове в кинозале Кузбасскино и Летнем кинотеатре состоится интерактивный квиз «Игра в кино». В Кедровке в Библиотеке семейного чтения «Книжная радуга» для ребят запланировано литературное путешествие «Дорогой желтого кирпича».



В ДК «Центральный» Анжеро-Судженска будет организована концертная программа «Любимые песни...», в которой прозвучат популярные композиции из советских кинолент. В сельском Доме культуры села Беково Беловского муниципального округа пройдет киновикторина по фильмам Леонида Гайдая. В пгт Ижморский состоится концерт «Свет, камера, мотор!». Также гостей ждут мастер-классы «Необыкновенное чудо» и «Киноколлаж». Будет работать фотозона «Ночь кино – 10 лет!». Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах и в официальных аккаунтах кинотеатров, музеев и выставочных залов в социальных сетях.



Организаторы акции — Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии и Министерство культуры России. В регионе мероприятие координирует ГАУК «Кузбасскино».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса