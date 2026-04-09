Кузбасскому водителю не удалось оспорить лишение права управления автомобилем за выезд на «встречку»

Автолюбитель пытался убедить суд, что совершил обгон транспортного средства в зоне действия знака «Обгон запрещён» перед патрульным автомобилем сотрудников ГИБДД в условиях плохой видимости. Дорожные знаки были нечитаемы, а разметка не просматривалась из-за снежного наста на проезжей части.

4 января 2026 года в тёмное время суток водитель автомобиля KIA CERATO, двигаясь перед патрульным автомобилем ГИБДД, совершил обгон движущегося впереди транспортного средства в зоне действия знака «Обгон запрещён».

При составлении протокола об административном правонарушении водитель пояснил, что вынужден был пойти на обгон, так как торопился в аптеку. Также выяснилось, что менее чем год назад он уже привлекался к ответственности в виде штрафа за аналогичное правонарушение.

За повторный выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения (ч.5 ст.12.15 КоАП РФ), мировой судья назначил автолюбителю наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Не согласившись с постановлением мирового судьи, водитель обжаловал его в Мариинском городском суде Кемеровской области. В жалобе он указывал, что постановление основано на предвзятой оценке доказательств, представленных сотрудниками ГИБДД. Водитель утверждал, что обгон был совершён в тёмное время суток в условиях плохой видимости: дорожные знаки были нечитаемы, а разметка не просматривалась из-за снежного наста. Кроме того, обжалуемое постановление, по его мнению, мотивировано лишь видеозаписью, представленной сотрудниками ГИБДД, которая не исследовалась в судебном заседании. В связи с этим водитель настаивал на прекращении дела в связи с отсутствием в его действиях состава правонарушения.

Однако вышестоящий суд признал постановление мирового судьи законным и обоснованным. При рассмотрении жалобы выяснилось, что мировой судья в ходе судебного заседания изучил видеозапись, подтверждающую факт правонарушения. Более того, на 13-й минуте видеозаписи отчётливо просматривался знак «Обгон запрещён».

В результате жалоба правонарушителя была оставлена без удовлетворения, а постановление мирового судьи — без изменения.

Решение Мариинского городского суда Кемеровской области вступило в законную силу со дня провозглашения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд