Кузбассовцы отправили 18 тонн груза для бойцов спецоперации

В зону проведения специальной военной операции отправилась фура с полезными вещами для военнослужащих. Груз собран по инициативе Народного фронта Кузбасса при поддержке волонтерских организаций «Родные святыни» и «Нас не сломить».

В помощь военнослужащим для обеспечения мобильности и оперативного реагирования направили специализированную технику повышенной проходимости — два автомобиля «УАЗ», одну «Ниву», мотоцикл.

Также партия включает в себя 18 комплектов колес для вездеходной техники, что позволит оперативно восстанавливать и поддерживать работоспособность транспортных средств, резиновую ленту для обустройства блиндажей, необходимая для повышения безопасности и комфорта укрытий и другие полезные вещи, в том числе маскировочные сети, хозяйственный инвентарь, медикаменты и специальные термо-чехлы.

Гуманитарный груз от кузбассовцев будет доставлен бойцам в течение пяти дней.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса