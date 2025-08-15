Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кузбассовцы отправили 18 тонн груза для бойцов спецоперации

В зону проведения специальной военной операции отправилась фура с полезными вещами для военнослужащих. Груз собран по инициативе Народного фронта Кузбасса при поддержке волонтерских организаций «Родные святыни» и «Нас не сломить».

В помощь военнослужащим для обеспечения мобильности и оперативного реагирования направили специализированную технику повышенной проходимости — два автомобиля «УАЗ», одну «Ниву», мотоцикл.

Также партия включает в себя 18 комплектов колес для вездеходной техники, что позволит оперативно восстанавливать и поддерживать работоспособность транспортных средств, резиновую ленту для обустройства блиндажей, необходимая для повышения безопасности и комфорта укрытий и другие полезные вещи, в том числе маскировочные сети, хозяйственный инвентарь, медикаменты и специальные термо-чехлы.

Гуманитарный груз от кузбассовцев будет доставлен бойцам в течение пяти дней.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

kuzbassnews.ru
15/08/2025
