Медики предупреждают о признаках инфаркта

В Неделю ответственного отношения к сердцу врачи - кардиологи отделения неотложной кардиологии Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова напомнили населению признаки инфаркта.

По словам специалистов, боль может локализоваться в левой половине грудной клетки, по центру за грудиной, в области левого плеча, под левой лопаткой и даже справа. Но локализация боли - не самое главное. Главное отличие этой «сердечной» боли от других - это связь с физической нагрузкой.

При развитии инфаркта миокарда, кроме боли в груди, могут быть выраженная общая слабость, учащённое сердцебиение, синюшность губ, холодный пот и страх смерти. Вышеперечисленные симптомы характерны для человека с уже существующей ишемической болезнью сердца.

Кроме того, инфаркт миокарда может возникнуть у того, кто ранее ни на что не жаловался. В такой ситуации, как правило, основная жалоба - это боль в груди, которая отличается высокой интенсивностью (как будто «пронзили кинжалом», «сжало металлическим обручем» или «придавили каменной плитой») и длится более 20 минут.

"Но бывает и так, что при инфаркте миокарда классической стенокардии нет, а человека беспокоят боль в животе - абдоминальный вариант инфаркта или выраженное затруднение дыхания в покое - астматический вариант, - говорит заведующий отделением Юрий Григорьевич Гущин. - Особенно часто нетипичное течение инфаркта, в том числе бессимптомное, встречается у людей с сахарным диабетом и у пожилых. Поэтому при непонятном ухудшении состояния, даже при отсутствии классической боли в груди, лучше сделать электрокардиографию и обратиться за консультацией врача».



Пресс - служба НГКБ N 1 (фото).