На автовокзале Кемерова транспортные полицейские задержали пассажирку с наркотическим средством

В Кемерове на автовокзале сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков Кузбасского ЛУ МВД России задержали 40-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном хранении наркотических средств. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В ходе досмотра транспортные полицейские обнаружили и изъяли у нее пакет с коноплей. Проведенная экспертиза показала, что растения могли стать основой почти 100 граммов марихуаны. Установлено, что подозреваемая возвращалась из пригорода Кемерова домой. Заметив наркосодержащие растения, она собрала их верхние части, чтобы изготовить и употреблять запрещенное вещество.

В отношении задержанной дознавателями Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

Фото:Кузбасского ЛУ МВД России

Происшествия
Кемерово
09/10/2025
Происшествия
Кемерово
