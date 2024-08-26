Неосмотрительность московской коллекторской компании избавила жителя Кузбасса от почти полуторамиллионного долга

В ходе рассмотрения искового заявления общества с ограниченной ответственностью о взыскании с жителя Мариинска долга по кредитному договору в размере около 1,3 миллиона рублей судом было установлено, что банк в 2023 году передал коллекторской компании просроченный долг мариинца уже с пропущенным сроком исковой давности.

Более 10 лет назад житель Мариинска заключил с одним из коммерческих банков кредитный договор на сумму 750 тысяч рублей сроком на пять лет, по которому в течение полутора лет вносил периодические платежи, после чего перестал выполнять свои обязательства. Банк по неизвестным причинам не предъявлял претензий относительно образовавшейся задолженности, поэтому молчал и мариинец.

Лишь в июне 2023 годабанк уступил право требования образовавшегося долга коллекторской компании, которая тут же письменно направила уведомление жителю Мариинска о смене кредитора и с требованием погасить задолженность, сумма которой к тому времени увеличилась почти до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Мариинец проигнорировал требования «коллекторов», в связи с чем компания и обратилась в суд с требованием взыскания долга.

В суде мариинец исковые требования коллекторской компании не признал, настаивая на отказе в их удовлетворении в связи с пропуском срока исковой давности.

Рассмотрев гражданское дело, суд установил, что должником действительно были нарушены условия кредитного договора, а последний платёж по кредиту мариинец должен был внести до середины июня 2018 года. Таким образом, срок исковой давности по последнему платежу истекал в июне 2021 года, а коллекторская организация получила от банка право требования долга с мариинца лишь в 2023 году, то есть уже с пропуском установленного законом срока. Соответственно, с пропуском этого срока обратилась в суд и коллекторская компания.

В результате суд отказал в удовлетворении заявленных исковых требований о взыскании с мариинца долга в размере около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Профессиональная коллекторская организация не стала обжаловать решение суда. На днях оно вступило в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд