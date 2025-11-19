Новая мультимедийная аудитория открылась в Междуреченске

Современная учебная аудитория для подготовки молодых специалистов открылась в Междуреченском горностроительном техникуме. Она оснащена оборудованием, соответствующим современным профессиональным стандартам.



«Мы создаем в Кузбассе бесшовную систему профессионального образования, которая охватывает этапы от обучения до трудоустройства. Создание современных образовательных пространств необходимо для подготовки кадров, способных конкурировать на современном рынке труда. Важно, что наши предприятия активно подключаются к этому процессу. В мультимедийной аудитории ребята смогут получить навыки, которые помогут им при работе на реальном производстве», — отметил губернатор Илья Середюк.



Распадская угольная компания отремонтировала помещение, приобрела мультимедийное, компьютерное, аудио и цифровое оборудование. В новом классе есть все для учебы, профессиональной ориентации и творчества студентов. В создании аудитории участвовали сами ребята, они разработали проект, подобрали цветовые решения и выбрали необходимое оборудование.



Здесь студенты смогут воплощать в жизнь реальные производственные задачи, работать над проектами и кейсами от работодателей, защищать курсовые и дипломные работы. Аудитория станет центром молодежных инициатив и социальных проектов. Внутри разместятся студенческий клуб, волонтерский центр, медиацентр и амбассадоры федерального проекта «Профессионалитет» и «Движение Первых». Уже на первом занятии ребята разбирали инженерные кейсы из сферы угольной отрасли — определяли, каким комбайном лучше вести добычу угля.



Компания активно поддерживает образовательные учреждения региона, обеспечивая студентов необходимыми условиями для качественного освоения профессий, в том числе и для угольных предприятий. В этом году новые современные аудитории появятся в Новокузнецком транспортно-технологическом техникуме и Сибирском государственном индустриальном университете.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса