Очередные партии кузбасского ячменя нового урожая отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

10 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на новые партии ячменя урожая 2025 года, выращенного на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортного ячменя, предназначенного на пищевые цели, производилась в автотранспорт. Общий вес партий составил 1 608,9 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».