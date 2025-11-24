Очередные партии кузбасского ячменя нового урожая отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора
13 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 62 фитосанитарных сертификата на новые партии ячменя урожая 2025 года, выращенного на территории Промышленновского района Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшей транспортировки в Китайскую Народную Республику.
Под контролем ведомства погрузка экспортного ячменя, предназначенного на пищевые цели, производилась в автотранспорт. Общий вес партий составил 1 600 т.
Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».
24/11/2025