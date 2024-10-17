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Офицер Росгвардии рассказал кемеровчанам о важности службы в отряде специального назначения «Кузбасс»

В Музыкальном театре Кузбасса областного центра прошел патриотический концерт «В единстве – сила». Почетным гостем мероприятия стал военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» капитан Алексей К., который рассказал молодым землякам о задачах отряда и важности выбора правильного жизненного пути.

Во время мероприятия офицер поделился с участниками историей создания отряда, а также обсудил с молодыми людьми перспективы службы в спецназе. Вместе с учениками профильных классов Росгвардии школы №74 офицер представил агитационные материалы, наглядно демонстрирующие преимущества службы в войсках правопорядка.

Посетители концерта из числа школьников получили возможность задать вопросы о вариантах обучения в вузах Росгвардии в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске. Особое внимание было уделено образовательной программе военных институтов, а также возможностям и перспективам, которые открываются перед его выпускниками.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/10/2024
Общество
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