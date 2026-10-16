НкАЗ представил на Всероссийском экологическом форуме результаты глобальной модернизации

Новокузнецкий алюминиевый завод представил на Всероссийском экологическом форуме результаты глобальной модернизации, проведенной в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Уже в 2025 году, за год до завершения модернизации, сокращение валовых выбросов составило более 20 % от базового уровня 2017 года.

Наиболее значимое снижение достигнуто по бензапирену (67%) и гидрофториду (70%).

С 2019 по 2026 год объём инвестиций РУСАЛа в экологическую модернизацию НкАЗа составил порядка 6,8 млрд рублей. Свыше 97% электролизёров переведено на технологии «ЭкоСодерберг» и «Предварительно обожжённый анод». Оставшиеся электролизеры будут переведены до конца 2026 года. На предприятии запущено шесть новейших установок «сухой» газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа. В сочетании с действующими и модернизированными системами «мокрого» типа они обеспечивают степень очистки газов свыше 99% по основным ингредиентам.

На границе санитарно-защитной зоны ведётся экологический мониторинг, что позволяет оперативно отслеживать качество воздуха. В периоды неблагоприятных метеоусловий завод переходит на особый режим работы, дополнительно снижая нагрузку на атмосферу.

По результатам общественной верификации достижения целей федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие», проведенной в 2026 году Российским экологическим обществом, сделан однозначный вывод - НкАЗ показал высокий уровень ответственности и приверженности принципам экологической безопасности, открытость и готовность к сотрудничеству в процессе проведения общественной верификации. Компания успешно выполняет свои обязательства в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и внесла значительный вклад в улучшение экологической ситуации в Новокузнецке.

- Модернизировать действующий завод в сложных экономических условиях – значит, сделать невозможное: сохраняя объемы производства, перестраивать логистику и укладываться в сроки, которые никто для нас не корректировал. Но мы это сделали. Не только в силу обязательств, но и потому что здесь, в городе, живут наши семьи, - подчеркнул управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода Андрей Терентьев.

Курс на глубокую модернизацию алюминиевых производств в России был задан еще в начале 2000-х годов основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска. Он определил экологическую безопасность главным стратегическим приоритетом развития. С тех пор компания регулярно инвестирует в масштабные природоохранные проекты, модернизацию производств и совместно с властями участвует в развитии городов, где работают ее заводы.

Новокузнецкий алюминиевый завод вошёл в число 12 городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» с момента его старта в 2019 году, и в 2026 году реализует все взятые на себя обязательства в срок и в полном объеме.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа