ОМОН «Рубеж» проведёт профилактические и агитационные мероприятия в Новокузнецке среди юных любителей единоборств

Сотрудники ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу проведут в Новокузнецке профилактические мероприятия, направленные на популяризацию законных и безопасных форм занятий единоборствами среди молодёжи.

В ходе встреч и агитационных мероприятий бойцам-любителям будет рассказано о возможностях развития спортивных навыков в рядах Росгвардии. В ведомстве активно развиваются такие виды единоборств, как бокс, самбо, рукопашный бой, дзюдо и комплексные единоборства.

Занятия проводятся под руководством мастеров спорта и тренеров на безвозмездной основе. Лучшие спортсмены принимают участие в соревнованиях различного уровня.

Служба в Росгвардии даёт возможность не только совершенствовать физическую подготовку, но и внести личный вклад в обеспечение общественной безопасности и правопорядка.

Фото: Росгвардия