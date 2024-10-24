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«Опасные связи»: кузбассовец выслушал приговор за интимную связь с 15-летней школьницей

Теперь 20-летнему кузбассовцу за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней придётся отбыть в качестве уголовного наказания 250 часов обязательных работ.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что летом 2024 года житель Кемеровской области познакомился с 15-летней школьницей. Будучи осведомлённым о возрасте подростка, через несколько дней общения совратил её, вступив по обоюдному согласию с ней в интимную связь. Факт совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней был выявлен при медицинском осмотре девочки.

Тем самым подсудимый совершил преступления, предусмотренные частью первой статьи 134 и частью первой статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которых (наряду с иными альтернативными видами наказаний) является лишение свободы на срок до четырёх лет.

В судебном заседании подсудимый вину в совершённых преступлениях признал полностью, раскаявшись в содеянном. При этом настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Несовершеннолетняя потерпевшая и её законный представитель вопрос о мере наказания оставили на усмотрение суда.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил 20-летнему кузбассовцу наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: мариинский городской суд

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
24/10/2024
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