«Опасные связи»: кузбассовец выслушал приговор за интимную связь с 15-летней школьницей

Теперь 20-летнему кузбассовцу за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней придётся отбыть в качестве уголовного наказания 250 часов обязательных работ.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом установлено, что летом 2024 года житель Кемеровской области познакомился с 15-летней школьницей. Будучи осведомлённым о возрасте подростка, через несколько дней общения совратил её, вступив по обоюдному согласию с ней в интимную связь. Факт совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней был выявлен при медицинском осмотре девочки.

Тем самым подсудимый совершил преступления, предусмотренные частью первой статьи 134 и частью первой статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которых (наряду с иными альтернативными видами наказаний) является лишение свободы на срок до четырёх лет.

В судебном заседании подсудимый вину в совершённых преступлениях признал полностью, раскаявшись в содеянном. При этом настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Несовершеннолетняя потерпевшая и её законный представитель вопрос о мере наказания оставили на усмотрение суда.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил 20-летнему кузбассовцу наказание в виде 250 часов обязательных работ.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: мариинский городской суд