Отделение СФР по Кемеровской области назначает госпенсию участникам СВО из частных военных компаний и воинских формирований ДНР и ЛНР

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области сообщает о расширении круга получателей государственной пенсии по инвалидности. К ним, в частности, относятся определенные категории участников СВО.

Право на этот вид пенсионного обеспечения теперь имеют бойцы частных военных компаний, получивших инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в связи с исполнением контракта (иных правоотношений) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24.02.2022 г., а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30.09.2022 г.

Также право на государственную пенсию по инвалидности получили граждане России, пребывавшие в период с мая 2014 г. в воинских и других формированиях и органах ДНР, ЛНР, и те, кто заключил контракт с организациями, содействующими ВС РФ.

Для удобства получателей Отделение СФР по Кузбассу назначает эти выплаты в проактивном (беззаявительном) режиме. Это означает, что для оформления пенсии не требуется личного обращения или подачи заявления. Все необходимые процедуры выполняются специалистами на основании сведений об установлении инвалидности, поступившим в региональное Отделение Соцфонда из единой цифровой платформы (ГИС ЕЦП).

Размер государственной пенсии по инвалидности для участников СВО установлен законом в процентном соотношении к размеру социальной пенсии:

I группа инвалидности – 300% социальной пенсии

II группа инвалидности – 250% социальной пенсии

III группа инвалидности – 175% социальной пенсии

Кроме этого, для получателей, у которых есть дети на иждивении, пенсия увеличивается на каждого из них, но не более 3 иждивенцев.

По достижении пенсионного возраста эти граждане также получают право на вторую пенсию: страховую пенсию по старости по линии Соцфонда.

«Наша главная задача – обеспечить своевременное и беспрепятственное получение всех положенных мер социальной поддержки теми, кто защищает интересы страны. Мы делаем все, чтобы максимально упростить для них этот процесс», – отметила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Остались вопросы, звоните в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01

Фото: ОСФР