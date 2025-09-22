Отделение СФР по Кемеровской области назначило единое пособие родителям более 160 тысяч детей

В настоящее время в регионе меру поддержки получают родители более 163 тысяч детей и 4 тысячи беременных женщин. С начала года Отделение СФР по Кемеровской области направило на эти цели более 15 млрд рублей.

Единое пособие выплачивается семьям, среднедушевой доход которых менее прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Кузбассе в этом году он составляет 16 137 рублей. При этом имущество семьи должно соответствовать установленным критериям.

Пособие получают две категории: беременные женщины и семьи с детьми.

Выплата беременным назначается после наступления срока беременности 12 недель при условии, что женщина встала на учет в медицинской организации. Пособие беременным может быть назначено в размере 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. В Кемеровской области в 2025 году размер пособия составляет от 8 794,5 рублей до 17 589 рублей.

Единое пособие на ребенка назначается одному из родителей (усыновителей, опекунов) с рождения до 17 лет сроком на 12 месяцев и продлевается по заявлению. Его размер в регионе составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка (от 7 826,5 рублей до 15 653 рублей).

С этого года произошел ряд изменений при назначении единого пособия:

- Доход каждого трудоспособного члена семьи должен быть не менее 4 минимальных размеров оплаты труда. В этом году общероссийский МРОТ равен 22 440 рублей. То есть доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен быть не менее 89 760 рублей за 12 месяцев.

- Проще получить единое пособие на новорожденного ребенка, если семья уже получает выплаты на старших детей. Отделение СФР по Кемеровской области назначает его проактивно (без заявления родителя), без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере, в котором выплачивается пособие на других детей в семье.

- Появилась возможность синхронизировать сроки получения единого пособия на нескольких детей в семье.

- Не учитываются выплаты военнослужащим и членам их семей, которые производились в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не учитываются средства из федерального бюджета, выделенные на ремонт частных жилых домов погибших военнослужащих.

«Единое пособие - это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Размер пособия зависит от уровня доходов семьи: чем он меньше, тем больше будет выплата. При изменении величины прожиточного минимума перерасчет размера пособий осуществляется автоматически», - пояснила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Более подробную информацию можно узнать у специалистов СФР по телефону единого контакт-центра: 8-800-100-00-01.

