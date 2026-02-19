Отделение СФР по Кемеровской области оказывает более 20 мер поддержки участникам СВО и их семьям

Накануне 23 февраля поздравляем всех мужчин с Днем защитника Отечества и рассказываем о мерах поддержки кузбасских участников СВО и членов их семей, предоставляемых по линии регионального Отделения Соцфонда.

Для ветеранов СВО действуют специальные правила для формирования пенсии.

Период участия в СВО учитывается в стаж в двойном размере, например, период участия в СВО продолжительностью один год засчитывается в страховой стаж как два года. Также удваивается пенсионный коэффициент: вместо стандартных 1,8 коэффициента в год начисляется 3,6 коэффициента. Период участия в СВО учитывается и при назначении досрочной пенсии за длительный стаж – на 2 года раньше наступления пенсионного возраста.

В прошлом году также были расширены пенсионные гарантии для отдельных категорий ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. С августа пенсия по государственному обеспечению положена бойцам частных военных компаний и других организаций, которые содействуют Вооруженным силам РФ в выполнении задач СВО при наличии инвалидности, полученной в ходе участия в СВО.

Кроме этого, участник СВО, признанный инвалидом вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях, или вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в связи с исполнением контракта (иных правоотношений) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года, при достижении пенсионного возраста имеет право получать сразу две пенсии: страховую по старости и государственную по инвалидности.

Вместе с этим, Отделение СФР по Кузбассу предоставляет участникам боевых действий несколько видов социальных выплат.

– Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назначается автоматически всем участникам СВО, имеющим удостоверение ветерана боевых действий. Основанием для назначения служат данные, поступающие напрямую из Министерства обороны и других силовых ведомств, лично заявлений подавать не требуется. ЕДВ с учетом индексации в этом году составляет – 4 838,36 руб. В случае наступления инвалидности вследствие военной травмы ЕДВ устанавливается в сумме 8 794,41 руб.

– Денежная компенсация за военную травму выплачивается военнослужащим (контрактникам, призывникам на сборы, добровольцам), получившим инвалидность в ходе спецоперации и являющимся получателями пенсии по инвалидности от Соцфонда. Размер компенсации зависит от установленной группы инвалидности.

С начала прошлого года демобилизованные участники СВО бесплатно восстанавливают здоровье в центрах реабилитации СФР. Они расположены в 12 регионах страны. Один из них – Центр реабилитации «Топаз» – в Кузбассе.

С этого года расширен механизм возмещения оплаты проезда ветеранам в центры реабилитации Соцфонда. Помимо уже действующего – когда ветеран сначала оплачивает билеты самостоятельно, а затем получает компенсацию, с этого года доступен альтернативный вариант: оформление проездного билета напрямую. Региональное Отделение СФР выдает направления на приобретение проездных билетов. При подаче заявления на реабилитацию участник СВО может выбрать наиболее подходящий для себя способ.

Также с этого года впервые оплачивается проезд, проживание и питание для сопровождающих лиц. Это касается тех ветеранов, которые по медицинским показаниям или в связи с наличием I группы инвалидности нуждаются в сопровождении.

Семьям участников СВО Отделение СФР по Кузбассу предоставляет следующие меры поддержки:

– Беременным женам и детям мобилизованных военнослужащих право на единое пособие определяется в упрощенном порядке – без учета доходов мобилизованного. В случае назначения выплата осуществляется в течение 6 месяцев.

– Жена мобилизованного гражданина со сроком беременности не меньше 180 дней может получить единовременное пособие – в 2026 году в размере 58 570,51 руб. (с учетом районного коэффициента). Заявление на пособие женщина должна подать не позднее 6 месяцев с момента окончания военной службы по призыву (мобилизации). Выплата назначается независимо от наличия прав на другие детские пособия.

– Если в семье есть ребенок до 3 лет, можно оформить ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (мобилизации). Его размер в Кузбассе с 1 февраля 2026 г. – 25 101,65 руб. (с учетом районного коэффициента). Выплата назначается без учета комплексной оценки нуждаемости семьи. Пособие выплачивается до достижения ребенком 3 лет, но не позднее окончания отцом ребенка военной службы по призыву (мобилизации).

Заявления на эти меры поддержки можно подать на портале госуслуг, в клиентской службе регионального Отделения или в МФЦ.

«Если участник спецоперации обращается в клиентскую службу регионального Отделения СФР, мы стараемся предоставить все услуги за один визит. За каждым ветераном СВО закреплен сотрудник. Он сопровождает оформление документов, запрашивает сведения, которые нужны для предоставления мер соцподдержки, помогает ветерану при обращении в разные службы», – подчеркнула управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

С полным перечнем мер поддержки участников СВО и условиями их назначения можно ознакомиться в специальном разделе на региональной странице сайта СФР.

По вопросам социального и пенсионного обеспечения можно обращаться к специалистам единого контакт-центра: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

Фото: ОСФР