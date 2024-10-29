Отделение СФР по Кемеровской области выплатило 3470 семьям региона остатки средств маткапитала менее 10 тысяч рублей

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу продолжает принимать заявления на единовременную выплату остатка средств маткапитала, не превышающего 10 тысяч рублей. На сегодняшний день региональное Отделение СФР уже перечислило выплаты 3470 кузбасским семьям на общую сумму 12,7 миллиона рублей.

«Чтобы получить единовременную выплату менее 10 тысяч рублей, нужно подать заявление на портале госуслуг, лично в клиентской службе или в МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после вынесения решения. В заявлении на выплату нужно указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Сумму остатка на сертификате вписывать не требуется, эти данные есть в распоряжении Отделения фонда», — пояснила управляющий Отделением СФР по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

Отметим, что для получения единовременной выплаты у семьи должно быть завершено распоряжение средствами маткапитала на другие запланированные цели. Узнать оставшуюся сумму можно в личном кабинете на портале госуслуг, а также в клиентской службе Отделения Социального фонда по Кемеровской области или в МФЦ. Остаток материнского капитала выплачивается независимо от возраста ребенка и материального положения семьи.

В 2024 году размер материнского капитала составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка. При рождении второго семья получает доплату — 202,6 тысячи рублей. Если до появления второго или любого следующего ребенка права на материнский капитал не было, выплата составит 833 тысячи рублей.

Средства маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, адаптацию детей с инвалидностью, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, формирование накопительной пенсии матери (отца), единовременную выплату остатка материнского капитала, не превышающего 10 тысяч рублей. Причем деньги можно распределить на несколько направлений.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам регионального контакт-центра: 8-800-200-10-02 (звонок бесплатный).

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Фото: ОСФР