Отряд спецназа «Кузбасс» Росгвардии одержал победу в легкоатлетическом кроссе среди силовых структур

В Кемерове прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках спартакиады Кемеровского областного отделения «Динамо». За звание сильнейших боролись представители силовых структур региона и коллективов физической культуры, в том числе военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии.

Участникам предстояло преодолеть дистанции по пересеченной местности: мужчины соревновались на 3 000 метров, женщины – на 1 000 метров. Всего в состязаниях приняли участие 55 спортсменов. Забеги отличались высокой конкуренцией и требовали от бойцов не только выносливости, но и умения грамотно распределять силы на дистанции.

По итогам командного первенства абсолютными победителями в одной из групп стали военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» войск национальной гвардии России. Второе место заняла команда Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, замкнули тройку призёров спортсмены Кемеровской таможни.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
29/09/2025
