Партии кузбасского гороха нового урожая отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

27 октября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 76 фитосанитарных сертификатов на партии гороха нового урожая, выращенного на территории Топкинского района Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшей отправки в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортного гороха, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии, общий вес которых составил 1 955,5 т, подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».