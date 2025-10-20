Партии кузбасского овса нового урожая отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

13 октября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 10 фитосанитарных сертификатов на партии овса урожая 2025 года, выращенного на территории Топкинского района Кемеровской области-Кузбасса, для дальнейшего экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортного овса, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны железнодорожного транспорта, общий вес которых составил 675 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».