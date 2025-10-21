Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Почему овощи и фрукты полезны для нашего здоровья

Овощи и фрукты – это настоящие друзья нашего здоровья, считает Галина Латаева, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Ежедневное употребление не менее 400 граммов фруктов и овощей - важная составляющая здорового питания. В овощах и фруктах содержатся сложные органические соединения, ферменты и соли, которые усиливают действие пищеварительных соков и способствуют перевариванию пищи в ЖКТ. Эти продукты полезны в любом виде - свежие, сушеные, вяленые, консервированные, замороженные.

Потребление овощей и фруктов в достаточном количестве приносит многоплановую пользу: обеспечивает здоровье сердца, снижает риск онкологических заболеваний, ожирения и развития диабета, улучшает состояние кишечника и иммунитет, и даже способствует сохранению психического здоровья.

Вот еще несколько доказанных фактов пользы овощей и фруктов:

•           комплекс растительных белков, органических кислот, эфирных масел, сахаров обеспечивает организм необходимыми веществами и улучшает обменные процессы

•           содержащаяся в них фолиевая кислота и селен способствуют выработке эндорфинов, гормонов счастья и поддерживают хорошее настроение

•           за счет большого содержания витаминов и минеральных солей обеспечивают организм жизненной энергией

•           содержат клетчатку и пектин, способны выводить лишний холестерин, токсины, канцерогены.

Овощи полезно употреблять как во время приемов пищи, добавляя их к любому привычному блюду, так и между ними. А фрукты и ягоды лучше не сочетать с другими продуктами – это должен быть самостоятельный прием пищи. Их лучше есть утром или днем, спустя 2-3 часа после употребления мясных блюд, а также как перекусы между основными приемами пищи. На ночь принимать фрукты не рекомендуется — это грозит отечностью. Самым популярным фруктом считается яблоко. Ученые подтверждают - потребление одного яблока в день снижает риск развития инсульта и минимизирует риск развития бронхиальной астмы.

Следует помнить, что витамины не накапливаются в организме впрок, поэтому лишние порции овощей и фруктов не принесут дополнительных преимуществ для здоровья. Во всем должна быть мера.

Фото предоставлено КЦОЗиМП.

