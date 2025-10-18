Почти 3,5 тысячи кузбассовцев стали в этом году участниками «Финансового экспресса»

В этом году столицей проведения ежегодного масштабного проекта по финансовой грамотности стал Междуреченский муниципальный округ. Для жителей территории на 55 площадках было организовано более 110 мероприятий под традиционным девизом: «Финансовое просвещение — просто о сложном». В общей сложности в них приняли участие почти 3,5 тысячи человек.

«Финансовый экспресс — ключевое мероприятие региональной программы повышения финансовой грамотности населения Кузбасса. Этот проект реализуется уже 15-й год и за это время посетил столько же территорий области. С момента старта проекта его участниками стали более 33 тысяч человек. В этом году эстафету финансовой грамотности принял Междуреченский муниципальный округ. Надеюсь, по итогам работы площадок жители округа всерьез проникнутся идеей финансового просвещения и сформируют привычку вести финансово здоровый образ жизни», — отметила заместитель министра финансов Кузбасса Вера Гончарова.

В муниципалитете прошли мероприятия для разных целевых групп населения — от дошкольников до людей старшего поколения. Лекторами выступили около 40 спикеров — представители финансового рынка, Банка России, федеральных структур, Фонда поддержки предпринимателей и многих других. Темы самые актуальные: от личного финансового планирования до инвестирования, одна из важнейших — защита от мошенничества и кибербезопасность.

Впервые в этом году в рамках «Финансового экспресса» для волонтеров-организаторов Междуреченска, а также представителей южной агломерации региона был проведен практико-игровой интенсив по финпросвещению.

Финансовое образование в рамках программы началось с детских садов и младших школьников. С детьми проводились тематические игры, коллективы образовательных учреждений и родители были проинструктированы о самых распространенных схемах обмана и способах противостоять мошенникам. Старшеклассники, студенты техникумов и одного из вузов приняли участие не только в лекциях, но и в интерактивных играх, квизах и тематических викторинах по личному финансовому планированию, страхованию, инвестициям, мошенничеству, предпринимательству.

Отдельное внимание было уделено трудовым коллективам. Эксперты выступили на крупных угольных предприятиях, где сотрудники потренировали свое критическое финансовое мышление. На базе центров занятости прошли встречи с гражданами, которые находятся в поиске работы.

На площадках организаций социальной защиты прошли лекции для членов семей участников СВО о схемах защиты от мошенников и о том, как присоединиться к Программе долгосрочных сбережений. На базе городских библиотек и школ организовали встречи и беседы со старшим поколением, посвященные профилактике мошенничества. Кроме того, работала отдельная площадка для предпринимателей, где они обменялись опытом, получили знания об инвестировании, финансовой модели бизнеса и продажах на маркетплейсах, а также поговорили о кибербезопасности.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса