Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса экспортировано более 70 тысяч кубометров лесоматериала

С января по сентябрь 2024 года инспекторами Россельхознадзора досмотрено почти 72 тыс. куб. м лесоматериала, подготовленного для экспорта из Кузбасса.

Основной объем (58,5 тыс. куб. м) экспортирован в Китай. Также пиломатериал был вывезен из Кузбасса в Таджикистан – 6,6 тыс. куб. м, Вьетнам – 5 тыс. куб. м, Кыргызстан – 1,4 тыс. куб. м, а также в Казахстан, Узбекистан, Армению, Монголию, Литву, Польшу.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного состояния продукции, предназначенной для отправки на экспорт, инспекторами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию – Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований подтверждено фитосанитарное благополучие и соответствие партий древесины требованиям стран-импортеров.

Всего с начала 2024 года на отгруженную подкарантинную продукцию выдано 2 085 фитосанитарных сертификатов.