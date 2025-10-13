Под контролем Россельхознадзора кемеровское предприятие экспортировало в Китай 68 т рогов и пантов для экспорта в Китай

За девять месяцев 2025 года с территории Кузбасса под контролем специалистов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отгружено на экспорт в Китай 7 партий сухих окостенелых рогов северного оленя, марала и лося в количестве 56,27 т, 3 партии консервированных пантов северного оленя и марала в объеме 11,527 т и 1 партия сухих хвостов марала весом 0,154 т.

В каждом случае на продукцию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты формы 5f и ветеринарные сертификаты установленной формы для Китая. Экспорт в Поднебесную состоялся с аттестованного на экспорт предприятия Кемеровской области — Кузбасса по предварительно оформленной заявке в системе eCert.

Перед отгрузкой каждая партия была досмотрена специалистами Россельхознадзора на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

Все партии продукции успешно прошли исследования на радионуклиды в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» и были признаны соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра. Об этом ранее, 7 октября 2025 года, на сайте Россельхознадзора размещена соответствующая информация.

Фото: Россельхознадзор