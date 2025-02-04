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Под контролем Россельхознадзора в январе из Кузбасса отгружено порядка 25 тыс. т зерна и продуктов переработки зерна

В течение января 2025 года специалисты Россельхознадзора в Кузбассе проконтролировали отгрузки порядка 25 тыс. т зерновой и зернобобовой продукции, а также продуктов переработки зерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем проинспектированной ведомством продукции увеличился на 16%.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции, предназначенной для отправки на экспорт, специалисты Россельхознадзора отобрали пробы для исследований в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров.

Так, 18,9 тыс. т составили партии семян рапса для промышленной переработки, которые были направлены в Калининград.

Еще 1 тыс. т семян рапса экспортирована в Республику Беларусь.

Кроме того, ведомством были оформлены фитосанитарные сертификаты на экспортные партии гороха (1,6 тыс. т) и ячменя (1,9 тыс. т) в Китайскую Народную Республику.

0,9 тыс. т составили продукты переработки зерна (мука и отруби пшеничные), импортерами которой стали Азербайджан, Китай, КНДР, Монголия, ОАЭ, Казахстан.

Общество
kuzbassnews.ru
04/02/2025
Общество
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