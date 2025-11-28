Под контролем Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Монголию отгружено более 13 млн куриных пищевых яиц

С января по 26 ноября 2025 года инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили необходимые ветеринарные сопроводительные документы для отгрузки в адрес монгольских получателей 13,1 млн куриных пищевых яиц, выработанных на птицефабриках Кемеровской области – Кузбасса и Новосибирской области.

Так, 16 экспортных партий были подготовлены на территории Кемеровской области – Кузбасса (4,9 млн шт.), еще 30 — на территории Новосибирской области (8,1 млн шт.), каждая из которых прошла исследования в аккредитованных лабораториях Кемеровского и Новосибирского филиалов ФГБУ «ВНИИЗЖ» соответственно. Полученные результаты стали основанием для признания продукции соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза и ветеринарным требованиям страны-импортёра.

В ходе досмотра подконтрольных грузов инспекторы Россельхознадзора также не выявили нарушений требований законодательства Российской Федерации. На каждую партию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты формы 5k установленной формы.

Перемещение партий осуществлялось прямым автомобильным сообщением с учётом условий, предъявляемых к транспортным средствам, используемым для перевозки данного вида продукции.