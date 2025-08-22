Подлинные шедевры живописца Ивана Шишкина выставят в Кузбасса

В рамках реализации соглашения, подписанного в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме, в Кузбассе 26 августа откроется выставка картин Ивана Шишкина.

«Об организации экспозиции договорились еще в июне на полях ПМЭФ с гендиректором Государственного Русского музея Аллой Маниловой. Сейчас более 40 полотен везут из Санкт-Петербурга в Кемерово. Увидеть их смогут все желающие — выставка продлится до 30 ноября», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Полотна требуют особых условий — каждое упаковано в специальный климатический бокс и бережно зафиксировано. Доставка идет в сопровождении специалистов Русского музея на протяжении всего маршрута от погрузки до монтажа в зале Музея изобразительных искусств Кузбасса.

В экспозицию, которую увидят кузбассовцы вошли картины «Виды в окрестностях Петербурга» (1865), «Пейзаж с гуляющими» (1869), «Ивы, освещенные солнцем» (1870), этюды и графические работы, охватывающие все периоды творчества знаменитого мастера.

Выставка будет по адресу: Кемерово, пр. Советский, 48, Музей ИЗО Кузбасса.

Фото: Пресс-центр Правительства Кузбасса