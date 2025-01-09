Предприниматель из Кузбасса доказала в суде недостоверность публикаций в социальных сетях о деятельности её предприятия

В середине сентября 2024 года жительница Мариинска разместила в социальных сетях фотографию, на которой изображены лотки с куриными яйцами, сверху которых размещены личинки насекомых, сопроводив публикацию негативным текстом. Это повлекло за собой активное обсуждение в негативном ключе о деятельности местного предприятия, производящего хлебобулочные и кондитерские мучные изделия. В связи с тем, что размещённая информация не соответствовала действительности, владелица предприятия обратилась в суд с требованием защиты чести и достоинства, а также компенсации морального вреда.

Поводом для обращения в суд послужило размещение жительницей Мариинска в различных группах социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте» фотографии с изображением лотков с куриными яйцами, сверху которых размещены личинки насекомых, сопроводив публикацию негативным текстом, касающегося деятельности местного предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских мучных изделий. После этого от знакомых жителей Мариинска владелица данного предприятия стала получать вопросы, касающиеся правдивости данной информации, а также о возможных проблемах с санитарией на её предприятии и качестве сырья, которое из-за размещённой информации подверглось сомнению со стороны широкого круга лиц.

В результате владелице предприятия пришлось обратиться в суд с требованием защиты чести и достоинства, которые были затронуты недостоверной и порочащей её деловую репутацию информацией.

В качестве доказательств качества производимой предприятием продукции предпринимателем были представлены в суд декларации о соответствии этой продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза, договор на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников предприятия, а также договоры на поставку продукции с компаниями федеральных торговых сетей. Были представлены и протоколы лабораторных испытаний, касающиеся качества продукции, которое производится на предприятии.

Помимо документальных подтверждений, недостоверность размещённой в социальных сетях информации была подтверждена и свидетелями, опрошенными судом.

Оценив представленные доказательства и проанализировав содержание оспариваемых фрагментов информации, опубликованной в социальных сетях, а также смысловую направленность публикаций в целом, суд пришёл к выводу о том, что данные сведения носят порочащий характер и умаляют деловую репутацию истца.

В результате суд признал опубликованные сведения не соответствующими действительности, а также порочащими честь, достоинство и деловую репутацию предпринимательницы.

Местная жительница, разместившая недостоверную информацию, обязана опровергнуть размещённые сведения путём публикации новой информации в социальных сетях с принесением извинений в текстах данных опровержений.

Одновременно с этим она обязана выплатить индивидуальному предпринимателю компенсацию морального вреда в размере 12 тысяч рублей, а также 16 тысяч рублей в качестве понесённых судебных расходов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд