Представители Росгвардии встретились с молодыми музыкантами Кузбасской академии джаза

В Новокузнецке в Кузбасской академии джаза состоялась встреча командира ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковника Андрея К. со студентами и преподавателями образовательного учреждения.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога, в ходе которого офицер поделился с молодыми мaузыкантами своим опытом службы в правоохранительных органах, в том числе спецподразделениях Росгвардии.

В беседе с участниками встречи командир ОМОН рассказал о задачах и особенностях службы сотрудников отряда в условиях повышенного риска, а также о значении патриотизма и долга в работе защитников правопорядка. Особое внимание было уделено вопросам противодействия терроризму и мерам безопасности, которые необходимо соблюдать каждому гражданину.

Кроме того, в ходе визита командир ОМОН обсудил с директором и основателем Кузбасской академии джаза Ольгой Баскаковой реализацию совместных проектов, направленных на адаптацию участников специальной военной операции, а также развитие военно-патриотического воспитания молодежи средствами искусства и культуры.

Фото: Росгваржия