Предупреждение рака – ответственность каждого

2-8 февраля 2026 года в Кузбассе проходит Неделя профилактики онкологических заболеваний (в честь Всемирного дня борьбы против рака 4 февраля). Известно более 100 видов рака, но на начальных стадиях их проявления неспецифичны: слабость, утомляемость, потеря веса, повышенная температура, безболезненное увеличение лимфоузлов, кровотечения (часто скрытые).

Раннее выявление онкологии - критерий эффективности лечения. Здоровый образ жизни и регулярные медицинские обследования позволят снизить риск развития рака.

Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Евстафьева рассказала, что надо делать:

- регулярно проходить диспансеризацию и медицинские профилактические осмотры, выявлять и лечить процессы, повышающие риск онкологии: эрозии, язвы, полипы, воспаления

- вакцинироваться от вируса папилломы человека и гепатита В

- отказаться от никотиносодержащей продукции, снизить потребление алкоголя, трансжиров, обработанного мяса, сахара, фастфуда

- следить за репродуктивным здоровьем

- контролировать вес своего тела, не допуская излишних килограммов, а тем более ожирения

- ежедневно есть не менее 400 г овощей, фруктов и ягод, а также морскую рыбу, растительные масла и цельнозерновые злаки, витамины группы B, C, E

- нормализовать сон: ложиться не позднее 23.00 и спать 7-8 часов.

- увеличить физическую активность - не менее 150 минут в неделю, а еще лучше 300 минут в неделю.

- научиться стрессоустойчивости.

Ответственное отношение к своему здоровью - регулярное медицинское обследование, отказ от вредных привычек и самолечения, ведение здорового образа жизни позволяет существенно снизить риск развития рака и повысить качество жизни.

