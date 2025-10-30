Прокуратура Куйбышевского района Новокузнецка направила в суд уголовное дело по обвинению матери в истязании трехлетнего ребенка

Прокуратура Куйбышевского района г. Новокузнецка утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней жительницы Новокузнецка. Она обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

По версии следствия, с марта по июль 2025 года обвиняемая, являясь матерью трехлетнего мальчика, в «воспитательных» целях систематически наносила ему побои. В результате она причиняла ребенку не только физическую боль, но и нравственные страдания.

О противоправных действиях обвиняемой стало известно ее знакомой, в распоряжении которой оказалось видео с избиением ребенка. Она отправила его сотрудникам службы опеки.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в детский дом «Кроха».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области