Прокуратура Кузбасса направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека

Прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемый, являясь работодателем и выполняя в Кемерове строительные работы по договору подряда, не обеспечил безопасные условия труда, изготовил временный переход на втором этаже строительного объекта, который не оборудовал перильным и бортовым ограждением, не контролировал его техническое состояние. В результате 15 сентября 2025 года подсобный рабочий, двигаясь по указанному временному переходу, оступился и упал на цокольный этаж. От полученной травмы головы мужчина скончался, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь.

Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области