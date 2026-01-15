Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Прокуратура Кузбасса проверит медицинские учреждения, в которых ранее наблюдались матери умерших младенцев

Прокуратура Кузбасса дополнительно организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства медицинскими учреждениями, в которых ранее наблюдались матери умерших в Новокузнецком роддоме № 1 младенцев. 

С выездом на место и привлечением всех необходимых специалистов будут проверены соблюдение в учреждениях санитарных норм, наличие необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий, оснащенность медицинским оборудованием и его техническое состояние. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Кроме того, работниками аппарата прокуратуры области с выездом на место продолжается проверка исполнения соответствующего законодательства в Новокузнецком роддоме № 1. Фото: пресс-служба Прокуратуры области

