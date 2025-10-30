Прокуратура г. Осинники в ходе проведенной проверки установила, что местная жительница в результате действий мошенников лишилась 483 тыс. рублей.

Злоумышленник вынудил женщину перевести свои сбережения на указанный им банковский счет. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), установлен владелец счета, на который потерпевшая перечислила деньги. Дроппером оказалась жительница г. Ижевска.

В этой связи прокурор города в интересах заявительницы обратился в Устиновский районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики с иском о взыскании с владельца банковского счета неосновательного обогащения в размере 483 тыс. рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Исковое заявление прокуратуры удовлетворено, исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области