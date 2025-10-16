Прокурор Кемеровской области - Кузбасса с рабочим визитом посетил Анжеро-Судженск

Сегодня, 16 октября 2025 года, прокурор Кемеровской области - Кузбасса Александр Блошкин с рабочим визитом посетил г. Анжеро-Судженск, где совместно с начальником ГУ ФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу Константином Березневым, Уполномоченным по правам человека в Кузбассе Василием Борисовым и представителем региональной общественной наблюдательной комиссии Людмилой Сурковой проверил состояние законности и условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в Федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор № 4».

В ходе проверки произведен обход режимных корпусов, коммунально-бытовых и производственных помещений учреждения, медицинской части ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России. Установлены отдельные нарушения законодательства в части соблюдения режима, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения, а также требований пожарной безопасности.

С целью их устранения принят комплекс мер прокурорского реагирования, результаты их рассмотрения находятся на контроле в прокуратуре области.

Затем глава регионального надзорного ведомства при участии министра жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Дмитрия Киселева, а также главы Анжеро-Судженского городского округа Дмитрия Ажичакова оценил состояние улично-дорожной сети в городе, в связи с неоднократным появлением в средствах массовой информации сообщений о ненадлежащем состоянии городских дорог.

С выездом на место прокурор области проверил состояние дорожного полотна на улицах М. Горького и Просвещения. Установлены многочисленные выбоины, ямы и колейность, что является недопустимым, способствует возникновению аварийных ситуаций и создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Руководитель областного ведомства поручил подчиненным работникам незамедлительно организовать проведение проверки исполнения требований безопасности дорожного движения, дать надлежащую правовую оценку действиям ответственных должностных лиц муниципалитета, принять исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования и добиться приведения городских дорог в соответствие с утвержденными стандартами и нормативами.

Также прокурор области с инспекционным визитом посетил одну из основных котельных Анжеро-Судженска, эксплуатируемую ООО «Теплоресурс» и поставляющую тепло в дома без малого 2,5 тысяч граждан. В ходе проверки он оценил готовность объектов теплоснабжения к зимнему периоду, достаточность запасов твердого топлива и производственных мощностей предприятия для бесперебойного отопления города.

Помимо источников централизованного теплоснабжения проверены складские помещения АО «Кузбасстопливосбыт» на наличие пайкового угля и его достаточности для удовлетворения потребностей жителей частного сектора.

С учетом результатов проверки глава регионального ведомства поручил прокурору г. Анжеро-Судженска обеспечить дальнейшее надлежащее надзорное сопровождение и бесперебойное прохождение отопительного сезона, в случае поступления сведений об отказе в предоставлении гражданам льготного угля или его нехватки незамедлительно и принципиально реагировать на факты нарушения закона.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области