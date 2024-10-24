Прокурор Кузбасса поддержал государственное обвинение по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере

Центральный районный суд Кемерово вынес обвинительный приговор 43-летнему бывшему начальнику управления транспорта и связи администрации города Кемерово. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за общее покровительство по службе, совершенное в особо крупном размере).

Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор Кемеровской области-Кузбасса Александр Блошкин.

В суде установлено, что в январе 2022 года чиновник согласился на предложение 53-летнего жителя Республики Татарстан, который выступал посредником, получать по 100 тыс. рублей за каждый купленный для города автобус от определенной фирмы. В итоге с октября 2022 года по апрель 2023 года было приобретено 15 автобусов, за которые обвиняемый получил 1,5 млн рублей.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России, ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу, которые зафиксировали факт передачи взятки обвиняемому от посредника в одном из ресторанов г. Кемерово.

Вину в инкриминируемом деянии осужденный не признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 4,5 млн рублей, а также лишил его права занимать определенные должности на 5 лет.

Кроме того, сохранен арест на денежные средства осужденного на общую сумму 1,9 млн рублей, а также объекты недвижимости и автомобили общей стоимостью свыше 5 млн рублей.

Ранее по инициативе прокурора Кемерово чиновник был уволен с занимаемой должности.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области